مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

الاتفـــــاق

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
21:00

القادسية

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

حارس الزمالك يرد على شائعات المراهنات: "عيلتي شبعانة"

كتب : نهي خورشيد

03:22 ص 21/05/2026

محمد صبحي حارس الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاراً لجماهير القلعة البيضاء عقب الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة عما حدث في اللقاء.

محمد صبحي يعتذر لجماهير الزمالك

وأوضح صبحي في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث داخل المباراة كان مجرد لحظة غير موفقة، مشدداً على أنه يسعى دائماً للظهور بأفضل مستوى ممكن وتقديم الإضافة للفريق.

وفي سياق متصل، نفى حارس الزمالك بشكل قاطع الأنباء التي ربطت اسمه بأي وقائع تخص المراهنات، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ قال: "أنا مش قليل وعيلتي شبعانة، ولم أفكر نهائيًا في المشاركة بالمراهنات".

وأعرب صبحي عن استيائه الشديد من تداول هذه الشائعات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا غضبه ممن قاموا بترويجها.

وأتم تصريحاته قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل، ومش مسامح اللي طلع عليا الإشاعات دي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد صبحي أوتوهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
رياضة محلية

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
فواكه تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.. ما هي؟
نصائح طبية

فواكه تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.. ما هي؟
الأسبوع المقبل.. مصادر: زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي إلى كوريا الشمالية
شئون عربية و دولية

الأسبوع المقبل.. مصادر: زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي إلى كوريا الشمالية
حقيقة خفض حصة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي - مصدر بالزراعة يوضح
أخبار مصر

حقيقة خفض حصة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي - مصدر بالزراعة يوضح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان