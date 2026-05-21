قدم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاراً لجماهير القلعة البيضاء عقب الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة عما حدث في اللقاء.

وأوضح صبحي في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث داخل المباراة كان مجرد لحظة غير موفقة، مشدداً على أنه يسعى دائماً للظهور بأفضل مستوى ممكن وتقديم الإضافة للفريق.

وفي سياق متصل، نفى حارس الزمالك بشكل قاطع الأنباء التي ربطت اسمه بأي وقائع تخص المراهنات، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ قال: "أنا مش قليل وعيلتي شبعانة، ولم أفكر نهائيًا في المشاركة بالمراهنات".

وأعرب صبحي عن استيائه الشديد من تداول هذه الشائعات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا غضبه ممن قاموا بترويجها.

وأتم تصريحاته قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل، ومش مسامح اللي طلع عليا الإشاعات دي".