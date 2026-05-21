فجر عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالناصر أن تواجده داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية يأتي بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن تاريخ النادي العريق صنعه العديد من النجوم الكبار عبر السنوات.

وأوضح مدير الكرة بالأبيض في تصريحات تلفزيونية أن جميع عناصر الفريق تحظى بالتقدير الكامل داخل النادي سواء اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني، مشدداً على حالة الالتزام التي تسود الفريق.

وأشار مدير الكرة إلى أن أي لاعب داخل الزمالك لم يصدر عنه ما يسيء أو يعبر عن عدم رضاه بصورة سلبية، إذ قال:"أقسم بالله ما في لاعب عبر عن نفسه بشكل سلبي".

عبد الناصر محمد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة الكونفدرالي

وتحدث عبد الناصر محمد عن خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية، مؤكداً أن حالة الحزن داخل النادي لم تكن فقط بسبب ضياع البطولة بل بسبب تأثر جماهير الزمالك وحزنها عقب النهائي، موضحاً أن الجميع شعر بالأسى نتيجة حالة الإحباط التي عاشها جمهور الفريق.