حسيت إني مكسور.. رسالة مؤثرة من محمد شحاتة بعد وفاة والده

وجه محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير الأبيض، عقب التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتصدر ترتيب الدوري بـ56 نقطة.

وكان محمد شحاتة فقد والده أثناء وجوده مع بعثة الزمالك في الجزائر، لخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يهدر ركلة جزاء في مباراة العودة تسببت في خسارة الأبيض للقب.

رسالة مؤثرة من محمد شحاتة

نشر شحاتة صورته وهو يرتدي قميصًا عليه صورته ووالده، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أولًا.. حابب أشكر كل شخص وقف جنبي في أصعب محنة عديت بيها في حياتي، وفاة أبويا، الله يرحمه، كان أصعب وجع وصدمة ممكن يعدي بيها أي ابن، لأن الأب مش مجرد أب، الأب ضهر وسند وأمان وحياة كاملة، أبويا كان أقرب إنسان ليا، وكان دايمًا مصدر دعم واحتواء في كل لحظة، أصعب حاجة بالنسبالي إني وقتها كنت بعيد ومقدرتش أكون جنبه ولا آخد آخر حضن منه، ودي حاجة هتفضل وجع جوايا طول العمر، لكن ده قضاء ربنا وقدره، والحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "ويمكن في وقت الحزن الواحد مبيبقاش عارف يعبّر ولا يقول اللي جواه، لكن بجد كل رسالة، كل دعوة، كل كلمة حلوة وصلتلي فرقت معايا، حتى الناس اللي معرفهاش حسستني إني مش لوحدي، وده شيء عمري ما هنساه، واتعلمت إن الحياة فيها أيام صعبة جدًا، بس وجود ناس بتحبك وبتقف في ضهرك بيفرق، ووجود جمهور بحجم جمهور الزمالك نعمة ومسؤولية كبيرة في نفس الوقت. يمكن في لحظات كتير حسيت إني مكسور من جوايا بعد فقدان أبويا، لكن كنت دايمًا بفتكر إن هو كان نفسه يشوفني قوي ومكمل ومبستسلمش، وده اللي بيخليني أحارب كل يوم عشان أكون قد الثقة والحب اللي شوفته".

وشدد: "ولو في يوم زعلت حد، أو خيبت أمل حد، فحقكم عليا.. لأن أكتر واحد كان زعلان وموجوع من أي نتيجة أو خسارة هو أنا، حابب أشكر زمايلي، والجهاز الفني، والإدارة، وكل شخص حاول يخفف عني أو يدعي لأبويا ولو بكلمة بسيطة.. بجد شكرًا من قلبي. ثانيًا حابب أشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على الحب والدعم والاحترام اللي شوفته من أول يوم لآخر يوم في الموسم. بجد عمري ما شوفت الشغف والحب بالشكل ده، من أول مباراة لحد آخر مباراة، كنتم دايمًا السند الحقيقي لينا، في كل ملعب وفي أي مكان.. بنلاقيكم أول ناس موجودة، وعمركم ما قصرتوا ولا بخلتوا علينا بالتشجيع، حتى في أصعب اللحظات والخسارة كنتوا بتدعمونا وبتقفوا في ضهرنا، ودي حاجة كبيرة وصعبة تتكرر".

وواصل: "في بداية الموسم ناس كتير شككت فينا وفي الفريق، لكن بدعمكم وثقتكم خليتونا نصدق نفسنا ونقاتل لآخر نفس. ووعد مننا إننا نفضل نحارب لحد آخر لحظة لأن نادي الزمالك وجمهوره يستحقوا الفرح دايمًا. حابب أقول لجمهور الزمالك العظيم: أنا آسف، آسف على أي لحظة زعل شوفتها في عيونكم، وآسف لو كنت سببًا في حزنكم بعد النهائي. مفيش حد كان نفسه البطولة دي أكتر مني، لأن نفسي كنت أهديها لروح أبويا، لكن أكيد ربنا بيخبيلنا الخير، وكل تأخير أو وجع وراه حكمة. حقكم عليا، ووعد إننا نفضل نقاتل ونحارب علشان نفرحكم ونرجع الزمالك لمكانه الطبيعي، وننافس على كل بطولة، ونرجع إفريقيا للمكان اللي يليق باسم نادي الزمالك وجمهوره العظيم. يمكن الموسم كان فيه لحظات فرح ولحظات صعبة، ويمكن غلطنا واتعلمنا، لكن الحاجة الوحيدة اللي متأكد منها إن جمهور الزمالك عمره ما سابنا لوحدنا.. وده بيحط علينا مسؤولية أكبر إننا نحارب أكتر ونرجع أقوى".

واختتم: "أنا مؤمن إن ربنا بيكتب لكل واحد نصيبه وبيختبرنا في أوقات معينة عشان نكون أقوى، ويمكن الوجع اللي عديت بيه علمني حاجات كتير أهمها إن الإنسان مهما وقع لازم يقوم ويكمل، وإن دعم الناس وحبهم نعمة كبيرة. وأبويا الله يرحمه، هيفضل الدافع ليا في كل خطوة، وكل نجاح جاي بإذن الله هيكون ليه جزء كبير فيه، لأنه كان أول واحد بيؤمن بيا ويفرحلي ويزعل عشاني. وأخيرًا.. أوعدكم إننا هنفضل نقاتل لآخر نفس، ومهما كانت الصعوبات مش هنستسلم، لأن نادي الزمالك كبير بجمهوره، وجمهوره يستحق الفرح دايمًا، وشكرًا لكل حد كان موجود في وقت الشدة قبل الفرح، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، ونقدر نفرح جمهور الزمالك العظيم ببطولات تليق باسمه وتاريخه، لأن النادي ده كبير، وجمهوره أكبر سند لأي لاعب بيلبس التيشيرت. الله يرحم أبويا ويجعل مثواه الجنة، ويصبر كل حد فقد غالي، وشكرًا لكل حد وقف جنبي أو دعا من قلبه.. محبتكم دي عمرها ما هتتنساش".

