الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

اعتزال واحتفال مع محمد صبري.. 11 صورة نادرة لـ معتمد جمال في مشواره كلاعب

كتب : هند عواد

05:19 م 20/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (2)
  • عرض 11 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (5)
  • عرض 11 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (3)
  • عرض 11 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (4)
  • عرض 11 صورة
    أحمد فيلكس ومعتمد جمال أثناء مباراة الأهلي والزمالك 1996 (1)
  • عرض 11 صورة
    معتمد جمال ومحمد صبري بكأس دوري أبطال أفريقيا 1996
  • عرض 11 صورة
    عبد الستار صبرى يتعرض للعرقلة من معتمد جمال فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصري 1996-97
  • عرض 11 صورة
    أحمد فيلكس ومعتمد جمال أثناء مباراة الأهلي والزمالك 1996 (2)
  • عرض 11 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (6)

يستعد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة مصيرية في حياته، مساء اليوم، عندما يقود الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، في ختام الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويحتاج الفريق للتعادل لحصد اللقب الـ15 في مسيرته.

وفي حالة فوز معتمد جمال بلقب الدوري المصري اليوم، سينضم إلى قائمة أساطير المسابقة، إذ يصبح ثامن مدرب مصري يتوج باللقب.

اعتزال معتمد جمال

في عام 1999، اعتزل معتمد جمال في سن مبكر (27 عاما)، بسبب الإصابات المتكررة، منها قطع في الرباط الصليبي 3 مرات.

وحضر مهرجان اعتزال معتمد جمال العديد من نجوم كرة القدم، منهم صديقه الراحل محمد صبري، وشهدت المباراة فقرة غنائية للثلاثي سعد الصغير ومصطفى كامل ومحمد فؤاد.

ويعرض مصراوي مجموعة من الصور النادرة لمعتمد جمال، أثناء مسيرته كلاعب، بداية من لقاء اعتزاله، مرورا بمباراته ضد الأهلي في موسم 1996-97، وصولا إلى احتفاله بكأس دوري أبطال أفريقيا 1996 رفقة محمد صبري.

الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع
منذ بداية القرن.. هيمنة "أهلاوية" على الدوري والزمالك يطارد لقبه السابع
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
عدادات وهمية ومسـدسات مضروبة.. حملات التموين تفضح تلاعب محطات بنزين بالمنيا؟
عدادات وهمية ومسـدسات مضروبة.. حملات التموين تفضح تلاعب محطات بنزين بالمنيا؟

