قبل معركة الحسم.. نتائج الدور الأول تمنح الزمالك الأفضلية

كتب : هند عواد

07:51 م 19/05/2026
يحسم بطل الدوري المصري موسم 2025-2026، مساء غدا الأربعاء، بإقامة 3 مواجهات مصيرية بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا و الأهلي والمصري البورسعيدي وبيراميدز وسموحة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، فيما يأتي بيراميدز وصيفا بـ51 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد القاهرة الدولي، فيما يحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، ويواجه بيراميدز سموحة، على ملعب الدفاع الجوي.

ويبقى درع الدوري المصري الممتاز، قريبا من الثلاثة ملاعب، في انتظار صافرة النهاية للاتجاه إلى البطل، فالتعادل يكفي الزمالك للتويج، فيما الخسارة تعني أن بيراميدز سيحصد اللقب الأول في مسيرته، ومن جانبه يحتاج الأهلي للفوز مع خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.

ماذا حدث في مباريات الدوري الأول بين فرق حسم الدوري؟

جاءت نتائج الدور الأول لمباريات حسم الدوري المصري، في صالح الزمالك، الذي فاز على سيراميكا بثنائية نظيفة.

في المقابل تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي سلبيا، وخسر بيراميدز من سموحة بنتيجة 2-1.

