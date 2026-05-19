تفاصيل الطقس غدًا الأربعاء.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح (بيان بالدرجات)

كتب : أحمد العش

08:22 م 19/05/2026 تعديل في 08:28 م

طقس معتدل الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 20 مايو 2026، مؤكدة حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبه نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء في عدد من المناطق.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

قالت الهيئة، في بيان لها، إن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، وحارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يصبح الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

أضافت "هيئة الأرصاد" أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و18 للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 23 للعظمى و17 للصغرى، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 34 درجة للعظمى و17 للصغرى، وتسجل جنوب الصعيد 46 درجة للعظمى و30 للصغرى.

وأوضحت "الأرصاد" أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر، وربما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بمناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مع هبات رياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية غدًا الأربعاء

حذرت "الهيئة" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة استمرار متابعة خرائط الطقس وتحديث التنبؤات بشكل دوري حال حدوث أي تغيرات.

وزير الخارجية يكشف محددات الموقف المصري إزاء التطورات بالشرق الأوسط
"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
متحدث الصحة يحذر: 82% من مستخدمي السوشيال ميديا تعرضوا لمعلومات مضللة
