قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، إن ملف تعيين العاملين بمراكز الشباب يمثل عبئًا على موازنة الدولة، مؤكدًا تأييده إلغاء هذا النظام مستقبلًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة ملف تثبيت العاملين بمحاضر اجتماعات مجالس إدارات مراكز الشباب، بحضور وزير الشباب جوهر نبيل.

وأضاف أن الوضع الحالي للعاملين بمراكز الشباب يمثل "أمرًا واقعًا"، لذا يجب الإسراع في تقنين أوضاع العاملين الحاليين بما يضمن الاستقرار الأسري والوظيفي لهم.

وأشار إلى الدور المحوري لمراكز الشباب في حماية النشء من "حروب السوشيال ميديا"، موضحًا أن هذه المراكز تمثل مساحة آمنة للتفاعل المجتمعي بعيدًا عن التأثيرات السلبية للفضاء الإلكتروني.

وطالب فهمي وزير الشباب بأهمية إتاحة الفرصة لشركات الاستثمار في مراكز الشباب عبر الوزارة نفسها، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للشباب.

وانتقد عضو مجلس النواب بعض الظواهر السلبية داخل مراكز الشباب، مؤكدًا أن بعض الاستثمارات في مراكز الشباب بمدينة المحلة تحولت إلى "قهاوي بلدي" و"شيشة" داخل المراكز، مطالبًا بأن تكون التعاقدات مركزية لضمان الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعظيم العائد من استثمار مراكز الشباب لصالح النشء والشباب في مختلف المحافظات.