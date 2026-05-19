إعلان

مطالب برلمانية بفتح الاستثمار ومواجهة "القهاوي والشيشة" داخل مراكز الشباب

كتب : نشأت حمدي

08:18 م 19/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، إن ملف تعيين العاملين بمراكز الشباب يمثل عبئًا على موازنة الدولة، مؤكدًا تأييده إلغاء هذا النظام مستقبلًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة ملف تثبيت العاملين بمحاضر اجتماعات مجالس إدارات مراكز الشباب، بحضور وزير الشباب جوهر نبيل.

وأضاف أن الوضع الحالي للعاملين بمراكز الشباب يمثل "أمرًا واقعًا"، لذا يجب الإسراع في تقنين أوضاع العاملين الحاليين بما يضمن الاستقرار الأسري والوظيفي لهم.

وأشار إلى الدور المحوري لمراكز الشباب في حماية النشء من "حروب السوشيال ميديا"، موضحًا أن هذه المراكز تمثل مساحة آمنة للتفاعل المجتمعي بعيدًا عن التأثيرات السلبية للفضاء الإلكتروني.

وطالب فهمي وزير الشباب بأهمية إتاحة الفرصة لشركات الاستثمار في مراكز الشباب عبر الوزارة نفسها، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للشباب.

وانتقد عضو مجلس النواب بعض الظواهر السلبية داخل مراكز الشباب، مؤكدًا أن بعض الاستثمارات في مراكز الشباب بمدينة المحلة تحولت إلى "قهاوي بلدي" و"شيشة" داخل المراكز، مطالبًا بأن تكون التعاقدات مركزية لضمان الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعظيم العائد من استثمار مراكز الشباب لصالح النشء والشباب في مختلف المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مراكز الشباب وزارة الشباب مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف حقيقة تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري
رياضة محلية

مصراوي يكشف حقيقة تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري
"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
زووم

"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة
نصائح الجمال

تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة
بينهم محترفين.. 7 لاعبين يودعون الأهلي بعد مباراة المصري
رياضة محلية

بينهم محترفين.. 7 لاعبين يودعون الأهلي بعد مباراة المصري
قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو
زووم

قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام