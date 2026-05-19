جمال البشرة ورونقها والحفاظ على شبابها الدائم يعتبر الشغل الشاغل لدى كل النساء، فلا توجد امرأة لا تهتم بهذا الشأن، ولا تسعى لأن تكون الأجمل طوال الوقت، إلا أن الكثيرات يقعن أحيانا في بعض الأخطاء الشائعة أثناء العناية ببشرتهن، دون العلم أنهن يضرنها.

ما الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة؟

وفي التقرير التالي نكشف أبرز هذه الأخطاء التي يجب التوقف عنها نهائيا حفاظا على صحة وجمال البشرة، وفق ما ذكره موقع medistra.

1-الإفراط في التقشير

يعد تقشير البشرة مفيدا لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنح الوجه إشراقة، مع ذلك، قد يسبب الإفراط فيه تهيجا وتلفا للطبقة الواقية للبشرة. ينصح بتقشير البشرة مرتين أسبوعيا فقط باستخدام مقشر لطيف للوجه للحفاظ على صحتها وتجنب تهيجها.

2-استخدام المناديل المبللة الكحولية بشكل متكرر

تعد المناديل المبللة التي تحتوي على الكحول عملية لتنظيف الوجه. مع ذلك، قد يؤدي الكحول الموجود فيها إلى إزالة الرطوبة الطبيعية للبشرة، مما يسبب جفافها وتهيجها، ويزيد من احتمالية ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. كبديل، ينصح باستخدام ماء ميسيلار أو غسول وجه لطيف خال من الكحول.

3-قلة النوم

يعد النوم الكافي بالغ الأهمية لصحة البشرة، فخلال النوم، يجري الجسم عملية تجديد الخلايا، بما في ذلك خلايا الجلد. وقد يؤدي نقص النوم إلى جعل البشرة تبدو باهتة ومتعبة، ويسرع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة. لذا، احرصي على النوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل كل ليلة للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها.

4-استخدام غسول الوجه الخاطئ

يعد تنظيف الوجه خطوة أساسية في العناية بالبشرة، لكن اختيار الغسول الخاطئ قد يكون ضارا. اختاري غسولا مناسبا لنوع بشرتك، مثل الغسولات التي تحتوي على مضادات الأكسدة للحماية، وحمض الساليسيليك لتنظيف المسام، وتأكدي من أن مكوناته غير كوميدوغينيك وخالية من الكحول لتجنب تهيج البشرة.

5-سوء التعامل مع حب الشباب

يعد حب الشباب مشكلة شائعة لدى الكثيرين، ولكن لا بد من اتباع الطريقة الصحيحة لعلاجه. فبعض العادات الخاطئة، مثل عصر البثور، واستخدام منتجات تسد المسام، أو إجراء جلسات تنظيف البشرة دون استشارة الطبيب، قد تفاقم الحالة. لذا، ينصح باستخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة واستشارة طبيب جلدية للحصول على علاج آمن.

6-عدم تنظيف أدوات التجميل

قد تصبح فرش المكياج أو إسفنجات المكياج المتسخة بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا. وإذا لم تنظف بانتظام، فقد تنتقل هذه البكتيريا إلى الوجه وتسبب حب الشباب والتهابات الجلد.

لتجنب ذلك، نظفي أدوات التجميل مرة واحدة على الأقل أسبوعيا باستخدام صابون خاص للحفاظ على نظافتها وسلامتها للاستخدام.

7-استخدام المرطب بطريقة خاطئة

لا يقتصر استخدام المرطب على وضعه على البشرة فحسب، بل يتطلب أيضا اتباع التقنية الصحيحة.

استخدمي حركات دائرية بأصابع البنصر، مع تدليك لطيف لتحسين الدورة الدموية.

بالنسبة لمنطقة الرقبة، ضعي المرطب من الأسفل إلى الأعلى لمنع ترهل الجلد بفعل الجاذبية.