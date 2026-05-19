قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم اتخاذ عقوبات تأديبية ضد محمود صبحي، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول، بسبب تصرفاته في مباراة الاتحاد السكندري، بالدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة حقق فوزًا هامًا على ضيفه، الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

بيان نادي غزل المحلة ضد محمود صبحي

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم استبعاد محمود صبحي، مدرب الفريق الأول، وذلك لما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة خلال المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، وفقًا لما جاء في بيان رسمي من النادي.

وأشار النادي إلى أن تصرفات صبحي خلال مباراة الاتحاد السكندري ظهرت بصورة لا تتناسب مع مسؤولياته داخل المنظومة، وبما لا يتماشى مع مبادئ وقيم النادي.

وأكد مجلس إدارة شركة كرة القدم بغزل المحلة أن هذا القرار جاء حفاظًا على استقرار الفريق ومصلحة النادي، وفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل المنظومة، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر جهود الجميع.

كما شدد مجلس الإدارة على أنه لن يسمح لأي شخص مهما كان منصبه الخروج عن النص أو المساس باستقرار الفريق وسيتم التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات حفاظًا على كيان النادي ومصالحه.