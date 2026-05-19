مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق محمود صبحي

كتب : محمد عبد الهادي

06:17 م 19/05/2026 تعديل في 06:17 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    غزل المحلة (5)
  • عرض 8 صورة
    غزل المحلة (3)
  • عرض 8 صورة
    غزل المحلة (2)
  • عرض 8 صورة
    الاتحاد السكندري يواجه نظيره فريق غزل المحلة (3)
  • عرض 8 صورة
    غزل المحلة (1)
  • عرض 8 صورة
    الاتحاد السكندري يواجه نظيره فريق غزل المحلة (5)
  • عرض 8 صورة
    الاتحاد السكندري يواجه نظيره فريق غزل المحلة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم اتخاذ عقوبات تأديبية ضد محمود صبحي، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول، بسبب تصرفاته في مباراة الاتحاد السكندري، بالدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة حقق فوزًا هامًا على ضيفه، الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

بيان نادي غزل المحلة ضد محمود صبحي

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم استبعاد محمود صبحي، مدرب الفريق الأول، وذلك لما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة خلال المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، وفقًا لما جاء في بيان رسمي من النادي.

وأشار النادي إلى أن تصرفات صبحي خلال مباراة الاتحاد السكندري ظهرت بصورة لا تتناسب مع مسؤولياته داخل المنظومة، وبما لا يتماشى مع مبادئ وقيم النادي.

وأكد مجلس إدارة شركة كرة القدم بغزل المحلة أن هذا القرار جاء حفاظًا على استقرار الفريق ومصلحة النادي، وفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل المنظومة، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر جهود الجميع.

كما شدد مجلس الإدارة على أنه لن يسمح لأي شخص مهما كان منصبه الخروج عن النص أو المساس باستقرار الفريق وسيتم التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات حفاظًا على كيان النادي ومصالحه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غزل المحلة محمود صبحي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
أخبار المحافظات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريسيتانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
رياضة عربية وعالمية

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريسيتانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
بالذكاء الاصطناعي.. ياسمين عبد العزيز تروج لفيلم "خلي بالك على نفسك"
زووم

بالذكاء الاصطناعي.. ياسمين عبد العزيز تروج لفيلم "خلي بالك على نفسك"
"مشهد عبثي".. كيف تناولت قناة الأهلي أزمة تذاكر الزمالك وسيراميكا؟
رياضة محلية

"مشهد عبثي".. كيف تناولت قناة الأهلي أزمة تذاكر الزمالك وسيراميكا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام