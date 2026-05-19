أكد ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن اتحاد الكرة حريص على ضمان مشاركة الأندية المصرية المستحقة في البطولات القارية، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتدخل لحل أي أزمات قد تعرقل ذلك.

وقال سويلم، في تصريحات تلفزيونية، إن جميع الملفات المتعلقة بالتراخيص أو إيقاف القيد يتم التعامل معها بعيدًا عن الضجة الإعلامية، مضيفًا: "اتحاد الكرة حريص على أن تشارك جميع الأندية المصرية في البطولات الإفريقية وفق ترتيبها، وفي حال وجود أي مشكلة يتدخل هاني أبو ريدة لحلها".

حل أزمة مشاركة الزمالك الأفريقية

وشدد عضو رابطة الأندية على أن أزمة تراخيص الأندية سيتم تجاوزها، مؤكدًا أن الزمالك سيشارك في البطولات الإفريقية، بقوله: "كل مشاكل التراخيص سيتم حلها، والزمالك سيشارك في إفريقيا، فكل قضية لها حل".

وفي سياق آخر، أوضح سويلم أن نظام الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل سيستمر بالشكل نفسه المطبق خلال الموسم الحالي، نافيًا وجود أي اتجاه لإلغاء الهبوط.

وأضاف: "لن يتم إلغاء الهبوط هذا الموسم، ولم نناقش داخل الرابطة فكرة إلغائه أو إقامة الدوري بنظام المجموعتين خلال الموسم المقبل".

تطبيق لوائح الهبوط على جميع الأندية

كما أشار إلى أن الجميع كان يتمنى استمرار الإسماعيلي في الدوري الممتاز، إلا أن ذلك لن يغير من تطبيق اللوائح المعتمدة، مؤكدًا أن قرار الهبوط جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأندية منذ الموسم الماضي.

واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن رابطة الأندية لا تتدخل في توقيع العقوبات أو تعيين الحكام، موضحًا أن لجنة المسابقات تطبق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، فيما تبقى مسؤولية اختيار الحكام ضمن اختصاص الجهات المعنية داخل اتحاد الكرة.

