هاجمت الطبيبة البيطرية شيرين علي زكي، الرئيس السابق للجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطرين، الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون.

وقالت عبر صفحتها على فيسبوك:"يعني يا أستاذ أحمد سالم لما طبيب استشاري يتكلم عن مخاطر الشاورما ومخاطر طريقة الإعداد بعد دراسة أجراها ويقول بتتحضر في البانيوهات ويقول بتستغرق ست ساعات إعداد خارج الثلاجات وبتتحضر في الأفنية الخلفية للمطاعم، وأنها ثاني أخطر وأسوأ الوجبات بعد الفسيخ، تقوم حضرتك تقاطعني كل دقيقة تقاطعني، وكل همك أنا عملت أبحاث على الكلام ده ولا معملتش، على الرغم إن دي أسس سلامة الغذاء وتقوم تهوشني اني بغلط كده في كل محلات الشاورما وإني مدينة باعتذار لمحلات الشاورما لو تم سحب عينات ولقوها سليمة؟، هو انا قلت انها مسمومة؟".

وتابعت:" يا أستاذ احمد عملت معايا مداخلة وأنا اتفق مع كلام هذا الطبيب بما لي من خبرة في مجال التفتيش ولأني كنت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، وكمّلت على كلام الطبيب وأقول إن طرق الإعداد غير صحية، وجود هذا السيخ الضخم من الشاورما خارج الثلاجات لساعات طويلة غلط، وجود هذا السيخ معرض للتلوث والأتربة وعوادم السيارات غلط، عدم وصول درجات الحرارة لعمق السيخ غلط لأنه بيجعل هذا المكان بيئة خصبة لزيادة العد البكتيري.

وأوضحت:"أنا ما بعتذرش لحد يا أستاذ أحمد لأن كلامي خاص بأسس سلامة الغذاء، وانت مطلبتش من الطبيب الاستشاري يعتذر عن كلامه، والأطباء البيطريين مش قليلين ولا أنا قليلة إنك تتعامل معايا كده في مداخلة انت اللي سعيت ليها، ولما الأطباء البيطريين يتكلموا الكل يسمع و يضرب تعظيم سلام لتخصصهم مش يقاطعهم، ولا انت اتفاجئت إني متفقة مع الطبيب في كلامه وبأكد عليه ولم أهاجم الطبيب وعلشان كده انت هاجمتني؟".

وأردفت:"هو سيادتك عامل معايا المداخلة ليه لما وانت بتقفل الخط تؤكد على إن كلامي لم تتم عليه أبحاث لدرجة خلتني أقول لك خلاص نقعد في بيوتنا وما نتكلمش عن أي شيء يخص سلامة الغذاء ونرمي دراستنا والدورات اللي أخدناها، إيه الموضة الجديدة دي التي تسود الإعلام إن أي متخصص يتكلم يتقال كلامه غير علمي أو انت عملت عليه أبحاث؟؟؟ هو انتم أصلا فاهمين شهاداتنا العلمية وخبراتنا وتخصصاتنا ؟؟؟؟؟؟".

وأوضحت:"فرق رهيب بين مداخلتي في برنامج الستات على قناة النهار مع الإعلامية المثقفة المحاورة المحترمة سهير جودة وبين مداخلتي معاك لأنك لم تراعي مهنية الإعلامي اللي رايح هو بنفسه لحد متخصص يسأله، وبمشيئة الله عمري ما هعمل معاك مداخلات تاني ولا أنا محتاجة البرنامج بتاعك".