يسافر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، إلي مدينة برج العرب اليوم الثلاثاء لقيادة المران الختامي للفريق الذي يأتي في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي التي تقام غدًا في ختام مسابقة الدوري.

ويغادر توروب المستشفى إلي مدينة برج العرب مباشرة بعد أن تحسنت حالته الصحية حيث كان يعاني من انتكاسة صحية مفاجئة ( آلام في المعدة وحصوة علي الكلي)، أدت إلي دخوله المستشفى وخضوعه لفحوصات وتحاليل دورية.

الخطيب يطمئن علي ييس توروب

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواصل أمس مع الدنماركي ييس توروب للإطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

أمين عمر يقود صافرة الأهلي والمصري

وكشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة أمس عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتقرر أن يدير الحكم أمين عمر مباراة الأهلي والمصري، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد تانى، وعبد الرحمن صالح حكم رابع، وحكام الفار أحمد جابر ومصطفي مدحت ومحمد أحمد الشناوي.

