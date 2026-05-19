توروب يقود مران الأهلي اليوم استعدادًا لموقعة المصري

كتب : رمضان حسن

11:21 ص 19/05/2026
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (2)
    ياس توروب مدرب الأهلي (5)
    ياس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب (1)
    ياس توروب
    ييس توروب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
    ياس توروب وكامويش (1)
    توروب (4) (1)
    ياس توروب (3)
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
    حسين الشحات وياس توروب

يسافر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، إلي مدينة برج العرب اليوم الثلاثاء لقيادة المران الختامي للفريق الذي يأتي في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي التي تقام غدًا في ختام مسابقة الدوري.

ويغادر توروب المستشفى إلي مدينة برج العرب مباشرة بعد أن تحسنت حالته الصحية حيث كان يعاني من انتكاسة صحية مفاجئة ( آلام في المعدة وحصوة علي الكلي)، أدت إلي دخوله المستشفى وخضوعه لفحوصات وتحاليل دورية.

الخطيب يطمئن علي ييس توروب

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواصل أمس مع الدنماركي ييس توروب للإطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

أمين عمر يقود صافرة الأهلي والمصري

وكشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة أمس عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتقرر أن يدير الحكم أمين عمر مباراة الأهلي والمصري، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد تانى، وعبد الرحمن صالح حكم رابع، وحكام الفار أحمد جابر ومصطفي مدحت ومحمد أحمد الشناوي.

مفاجأة.. بيب جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

"قبل مباراة المصري".. مصدر يكشف رد فعل الخطيب بعد تعرض ييس توروب لأزمة صحية

الاهلي توروب الدوري المصري

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
نتنياهو يناقش استئناف الحرب مع إيران خلال اجتماع جديد للكابينت
8 ساعات بدون خدمة.. تعرف على المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم في الجيزة
الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
مفاجأة أمام النقض.. الطب النفسي يُدين "طالب الحقوق" في واقعة قتل "طفلة
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو