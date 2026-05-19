أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والرعاية الإنسانية للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم خلال المناسبات والأعياد.

موعد الزيارة الاستثنائية

أوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026.

استكمال الزيارات حتى نهاية يونيو

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم استكمال الزيارات للنزلاء بداية من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، وفقا للضوابط المنظمة للزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

دعم حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف تعزيز قيم حقوق الإنسان، وتوفير مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للنزلاء، بما يسهم في دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.

