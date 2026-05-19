إعلان

بمناسبة العيد.. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية

كتب : علاء عمران

12:28 م 19/05/2026

زيارة مساجين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والرعاية الإنسانية للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم خلال المناسبات والأعياد.

موعد الزيارة الاستثنائية

أوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026.

استكمال الزيارات حتى نهاية يونيو

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم استكمال الزيارات للنزلاء بداية من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، وفقا للضوابط المنظمة للزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

دعم حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف تعزيز قيم حقوق الإنسان، وتوفير مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للنزلاء، بما يسهم في دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية عيد الأضحى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
أخبار مصر

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
هل تتيح التعديلات الجديدة "تجربة الزواج لمدة 6 أشهر"؟.. رئيس لجنة قانون
حوادث وقضايا

هل تتيح التعديلات الجديدة "تجربة الزواج لمدة 6 أشهر"؟.. رئيس لجنة قانون
انكسارالموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

انكسارالموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى 2026
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية
أخبار مصر

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو