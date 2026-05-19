أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تنازله عن حصته من تذاكر مباراته المرتقبة أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حضور 40 ألف من جماهير الزمالك

وكانت الجهات المنظمة قد خصصت 40 ألف تذكرة لمواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بواقع 25 ألف تذكرة للأبيض باعتباره صاحب الأرض، و15 ألف تذكرة للفريق الضيف.

ومع قرار النادي التنازل عن حصته، أصبح بإمكان جماهير الزمالك الحضور بكامل السعة الجماهيرية المخصصة للمباراة، والتي تبلغ 40 ألف مشجع.

الزمالك يتصدر الدوري المصري

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، إذ يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متقدمًا على بيراميدز، صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الأهلي، المركز الثالث بـ50 نقطة. ويحتاج الفريق الأبيض إلى نقطة واحدة فقط من مواجهة سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الختامية في توقيت واحد، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز نظيره سموحة، ويلعب الأهلي أمام المصري، وذلك في تمام الثامنة مساء الأربعاء.

