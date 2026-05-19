غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين

كتب : وكالات

12:11 م 19/05/2026

قصف إسرائيلي على لبنان

صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، الثلاثاء، عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدة في محافظتي النبطية وصور، وسط استمرار التوترات الميدانية على الحدود الجنوبية وتصاعد وتيرة المواجهات خلال الأيام الأخيرة.

استهداف دراجة نارية في فرون

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة شنت غارة استهدفت دراجة نارية داخل بلدة فرون التابعة لقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويته.

غارة ثانية تضرب سيارة بحاروف

وفي هجوم منفصل، ذكرت الوكالة أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة في بلدة حاروف بمحافظة النبطية، ما أسفر عن مقتل شخص ثانٍ، بينما لم تعلن الجهات الرسمية اللبنانية عن حصيلة إضافية للإصابات أو حجم الأضرار الناتجة عن القصف.

قصف مدفعي على بيت ياحون

كما تعرضت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، في إطار العمليات العسكرية المستمرة التي تشهدها القرى الحدودية، مع استمرار التحليق المكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق عدد من المناطق الجنوبية.

