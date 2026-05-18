قبل جولة الحسم.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

11:35 م 18/05/2026

البنك الاهلي والاهلي

تبدأ الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو.

وتقام يوم الأربعاء، ثلاث مباريات هامة وحاسمة في مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز بين كل من الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ثم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بينما يواجه بيراميدز نظيره فريق سموحة.

وينفرد فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الحسم

ويتصدر لاعب البنك الأهلي أحمد ياسر ريان جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 برصيد 12 هدفًا.

1 - أحمد ياسر ريان ( البنك الأهلي ) 12 هدفًا

2 - أسامة فيصل (البنك الأهلي) 10 أهداف

3 - علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) 9 أهداف

4 - محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) 9 أهداف

5 - فرانك بولي (وادي دجلة) 9 أهداف

6 - أدهم حامد (بتروجيت) 9 أهداف

7 - عدي الدباغ ( الزمالك ) 9 أهداف

8 - ناصر ماهر ( بيراميدز ) 8 أهداف

9 - صديق أوجولا ( سيراميكا كليوباترا ) 7 أهداف

10 - صلاح محسن ( المصري البورسعيدي ) 7 أهداف

