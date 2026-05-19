إعلامي يكشف حقيقة اشتباك عبد الله السعيد مع محمدعواد

كتب : محمد عبد الهادي

01:20 ص 19/05/2026
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
    عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد
    عبدالله السعيد وزوجته

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، حقيقة ماتردد عن وجود خلاف بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبدالله السعيد ومحمد عواد.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "عبدالله السعيد لم يشتبك مع محمد عواد، ولم يتهمه بالتقصير في ركلات الجزاء أمام اتحاد العاصمة".

وتابع: "عواد قال نصًا لي "عبدالله السعيد كابتني، وأنا اللي طالع على إيده في الإسماعيلي، وعلى طول بستشيره، ولم يتعدَّ أو يتجاوز في حقي بأي شكل من الأشكال".

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل غدٍ الأربعاء، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

