"بعد هدف الدقائق الأخيرة".. اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد السكندري وغزل

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواصل مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، للإطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها اليوم.

وكان أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن في وقت سابق من اليوم تعرض المدرب الدنماركي لأزمة صحية مما تسبب في نقله إلى المستشفى. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تفاصيل مكالمة الخطيب وتوروب للإطمئنان على صحته

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب أجري اتصالاً هاتفياً بالدنماركي ييس توروب اليوم، للإطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها اليوم، وتم نقله بسببها إلى المستشفى".

وأضاف:"المدير الفني سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما خضع لفحوصات طبية جديدة وتم وضعه تحت الملاحظة في الساعات الماضية، سيسافر مع الفريق إلى الإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة المصري".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الآن ييس توروب هو من سيقود مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري بشكل طبيعي، وذلك في حالة عدم وجود أي تحذيرات أو تعليمات طبية قد تمنعه من هذا الأمر".

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أقرأ أيضًا:

مفاجأة.. بيب جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

"ذا أثليتيك" تكشف بديل بيب جوارديولا المحتمل لتدريب مانشستر سيتي