"خذلني".. فرج عامر يعلق على مستوى إمام عاشور مع الأهلي خلال الموسم الحالي

كتب : مصراوي

07:00 م 18/05/2026 تعديل في 19/05/2026

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أنه كان يتوقع تقديم إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي مردودا أقوى مع الفريق خلال الموسم الحالي ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.

وحل فرج عامر ضيفا على الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، ويلا كورة، الكونسلتو، وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة".

تصريحات فرج عامر عن إمام عاشور

وقال فرج عامر خلال بودكاست "أسئلة حرجة": "كنت متوقع من إمام عاشور تقديم مستوى كبير مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن وخذلني هذا الموسم".

وأضاف: "إمام صفقة ممتازة للنادي، لكن شقته الزائدة عن اللزوم تسببت في تراجع مستواه، طموح بعض اللاعبين المصريين يتوقف عند هدف معين ومنها الحصول على مبلغ مالي معين".

وتابع: "أي لاعب كرة قدم يأتي له عرض مالي كبير لابد من الاستغناء عنه مباشرة، لا يوجد فريق يقف على لاعب ومفيش لاعب عزيز في كرة القدم".

وواصل: "سبب عدم نجاح زيزو مع الأهلي حتى الآن، هو عدم مشاركته في مركزه المفضل داخل أرضية الملعب".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، غدا الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

