أجرى فريق طب الأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، عملية نوعية لطفل مصري 6 سنوات شملت تنظيفًا وحشوًا وعلاج عصب وتركيبات للأسنان اللبنية المتضررة بالتسوس تحت التخدير الكلي، في سابقة هي الأولى من نوعها بالقطاع الحكومي بمحافظة الجيزة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى أن الطفل حضر برفقة والده للعيادات الخارجية وعند محاولة الكشف الروتيني لوحظ عدم تعاون شديد مما جعل الفحص في حالة اليقظة مستحيلًا تقريبًا وبعد الفحص بصعوبة تبين وجود تسوس متعدد ومنتشر في الضروس اللبنية يستلزم خطة علاج شاملة للحفاظ على الأسنان الدائمة مستقبلًا.

وأضاف أنه نظرًا لصعوبة التحكم في سلوك الطفل وتجنبًا لأي صدمة نفسية تقرر إجراء جميع المعالجات تحت التخدير الكلي.

وكشف مدير عام المستشفى أن هذه الخدمة تأتي ضمن تفعيل أول وحدة أسنان متنقلة داخل غرف العمليات بالقطاع الحكومي بالجيزة والمخصصة للحالات المعقدة التي تحتاج وقتًا طويلًا وحالات مرضى رهاب الأسنان والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دينا عبد النبي، رئيس قسم الأسنان، أنه تم إزالة التسوس وعلاج عصب الأطفال وخلع الضروس المتآكلة وتركيب طرابيش أطفال للضروس اللبنية ليخرج الطفل إلى أحد أقسام الإقامة الداخلية بحالة مستقرة تحت الملاحظة لعدة ساعات قبل مغادرته المستشفى في نفس اليوم على أن يتابع دوريًا بالعيادات الخارجية.

ووجه "جودة" الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما وجه الشكر للفريق الطبي والذي ضم كلا من الدكتورة دينا عبد النبي رئيس قسم الأسنان والدكتورة مي جمال أخصائي طب الفم والأسنان والدكتورة منى علي أخصائي طب الأسنان وفريق التخدير الدكتور تامر نبيل استشاري التخدير والدكتورة عفاف غويبة أخصائي التخدير والدكتور باسل السيد طبيب التخدير وفريق التمريض فايزة أحمد وأمل حسن،