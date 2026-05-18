إعلان

"زايد التخصصي" يعلن إجراء عملية أسنان نوعية لطفل تحت التخدير الكلى

كتب : أحمد جمعة

04:58 م 18/05/2026

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى فريق طب الأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، عملية نوعية لطفل مصري 6 سنوات شملت تنظيفًا وحشوًا وعلاج عصب وتركيبات للأسنان اللبنية المتضررة بالتسوس تحت التخدير الكلي، في سابقة هي الأولى من نوعها بالقطاع الحكومي بمحافظة الجيزة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى أن الطفل حضر برفقة والده للعيادات الخارجية وعند محاولة الكشف الروتيني لوحظ عدم تعاون شديد مما جعل الفحص في حالة اليقظة مستحيلًا تقريبًا وبعد الفحص بصعوبة تبين وجود تسوس متعدد ومنتشر في الضروس اللبنية يستلزم خطة علاج شاملة للحفاظ على الأسنان الدائمة مستقبلًا.

وأضاف أنه نظرًا لصعوبة التحكم في سلوك الطفل وتجنبًا لأي صدمة نفسية تقرر إجراء جميع المعالجات تحت التخدير الكلي.

وكشف مدير عام المستشفى أن هذه الخدمة تأتي ضمن تفعيل أول وحدة أسنان متنقلة داخل غرف العمليات بالقطاع الحكومي بالجيزة والمخصصة للحالات المعقدة التي تحتاج وقتًا طويلًا وحالات مرضى رهاب الأسنان والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دينا عبد النبي، رئيس قسم الأسنان، أنه تم إزالة التسوس وعلاج عصب الأطفال وخلع الضروس المتآكلة وتركيب طرابيش أطفال للضروس اللبنية ليخرج الطفل إلى أحد أقسام الإقامة الداخلية بحالة مستقرة تحت الملاحظة لعدة ساعات قبل مغادرته المستشفى في نفس اليوم على أن يتابع دوريًا بالعيادات الخارجية.

ووجه "جودة" الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما وجه الشكر للفريق الطبي والذي ضم كلا من الدكتورة دينا عبد النبي رئيس قسم الأسنان والدكتورة مي جمال أخصائي طب الفم والأسنان والدكتورة منى علي أخصائي طب الأسنان وفريق التخدير الدكتور تامر نبيل استشاري التخدير والدكتورة عفاف غويبة أخصائي التخدير والدكتور باسل السيد طبيب التخدير وفريق التمريض فايزة أحمد وأمل حسن،

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زايد التخصصي وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
نصائح طبية

لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
شئون عربية و دولية

مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
مصراوى TV

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور