نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرمسة، عن مصدر قريب من فريق التفاوض الايراني، قوله إن إيران سلّمت أحدث مقترحاتها عبر الوسيط باكستاني الذي سيقوم بتسليمه إلى الأمريكيين، مشيرًا إلى أن المقترح مكون من 14 بند.

مقترح جديد لوقف الحرب

وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين كانوا قد أرسلوا مؤخرًا، ردًا على المقترح الإيراني السابق الذي قدّم أيضًا في 14 بندًا، وبناءً على الإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل، قامت إيران مجددًا بتقديم مقترحها بعد إجراء تعديلات عليه، في 14 بندًا عبر الوسيط الباكستاني.

ووفقًا للمصدر المطّلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب، والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأميركي.

باكستان تسلم المقترح لواشنطن

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني، أن إسلام آباد أرسلت ليل الأحد مقترحاً إيرانياً معدلاً يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين الجانبين.