شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي محاولات للبناء بدون ترخيص، موجهاً بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها دون تهاون، ومكثفاً جهود المتابعة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة عدد من الملفات الحيوية.

تحرك عاجل لمواجهة "الكلاب الضالة"

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق آليات تنفيذية متفق عليها مع جمعيات المجتمع المدني للإسراع في مواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة"، بعد رصد تزايد ملحوظ في الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد مدبولي أن التحرك يأتي في إطار استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"، حيث تم استعراض الجهود الجارية لتجهيز مراكز الإيواء والتعقيم، وتوفير الدعم اللوجستي والأطقم البيطرية اللازمة للتعامل العلمي والمستدام مع الظاهرة بما يضمن حماية المواطنين.

طوارئ واستعدادات قصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف

وفيما يتعلق بالخدمات اليومية، وجّه رئيس الوزراء برفع درجة الجاهزية القصوى للمرافق والجهات الخدمية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر السلع بالأسواق، ومتابعة انتظام عمل المخابز والحصص التموينية والبترولية.

كما أصدر توجيهات صارمة لتهيئة الشواطئ والمتنزهات لموسم الصيف، تشمل: تكثيف أعمال النظافة في المدن الساحلية والسياحية ومراجعة تراخيص ومعايير السلامة البحرية للمراسي والعائمات وزيادة أعداد فرق الإنقاذ على الشواطئ لضمان سلامة المصطافين.

خطة وزارة التنمية المحلية للمجازر والنقل

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خطة الوزارة لعيد الأضحى، مؤكدة جاهزية ساحات الصلاة، وتكثيف حملات رفع المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية لاستمرار العمل على مدار الساعة، مؤكدة على حظر الذبح خارج المجازر الرسمية. كما أوضحت أنه تم التنسيق مع مواقف النقل العام لتوفير خطوط بديلة وسيارات إضافية خلال أوقات الذروة لمنع التكدس.

وفي الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة والمحافظين، وجموع الشعب المصري، بمناسبة بدء أيام شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والسلام.