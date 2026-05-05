انتهت مباراة الزمالك وسموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف عدي الدباغ في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك في مباراته المقبلة لمهمة صعبة في مشواره الإفريقي عندما يلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

من المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي السبت 16 مايو الجاري في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحكيم مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية للحكم الموريتاني دحان بيدا.

يعاونه كل من: الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والكاميروني إلفيس نجوي، على أن يكون مواطنه عبد العزيز بوه حكما رابعا.

