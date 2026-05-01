مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

هشام يكن يكشف لمصراوي مفاتيح لعب الزمالك أمام الأهلي

كتب : هند عواد

08:01 ص 01/05/2026

هشام يكن (2)_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف هشام يكن، لاعب الزمالك السابق ومدرب منتخب إريتريا الحالي، مفاتيح لعب الأبيض أمام الأهلي في مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

هشام يكن يكشف مفاتيح لعب الزمالك أمام الأهلي

قال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "مفاتيح لعب الزمالك ستتمثل في الثنائي خوان وشيكو بانزا، إذا تفوق الثنائي في المباراة سيكونا سبب رئيسي في التهديف".

واختتم: "بالنسبة لغياب عمر جابر، محمد إبراهيم سيقوم بالدور على أكمل وجه، وفيما يخص وجود الشناوي أو شوبير الأمر لن يكون فارقا بالنسبة للزمالك".

هشام يكن الزمالك الأهلي مباراة القمة

أحدث الموضوعات

صور - انهيار جزئي بمئذنة بمسجد بالقاهرة.. وتحرك عاجل من الأوقاف
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات"
أخبار مصر

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
أخبار مصر

على رأسها القائد.. غياب 12 لاعبا من الزمالك في مواجهة الأهلي
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان