هشام يكن يكشف لمصراوي مفاتيح لعب الزمالك أمام الأهلي

كشف هشام يكن، لاعب الزمالك السابق ومدرب منتخب إريتريا الحالي، مفاتيح لعب الأبيض أمام الأهلي في مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

هشام يكن يكشف مفاتيح لعب الزمالك أمام الأهلي

قال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "مفاتيح لعب الزمالك ستتمثل في الثنائي خوان وشيكو بانزا، إذا تفوق الثنائي في المباراة سيكونا سبب رئيسي في التهديف".

واختتم: "بالنسبة لغياب عمر جابر، محمد إبراهيم سيقوم بالدور على أكمل وجه، وفيما يخص وجود الشناوي أو شوبير الأمر لن يكون فارقا بالنسبة للزمالك".

