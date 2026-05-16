سامي الشيشيني لمصراوي: الزمالك اتخطف في الذهاب.. وفرصته في التتويج كبيرة

أكد سامي الشيشيني، لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، امتلاك الفريق حظوظا للتويج بالكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب الزمالك موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وكان الفريق خسر مباراة الذهاب خارج الأرض بهدف نظيف.

سامي الشيشيني يتحدث عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

قال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "فرص الزمالك في التتويج كبيرة، الجمهور والروح لدى اللاعبين، والزمالك لم يكن يستاهل الهزيمة في مباراة الذهاب، اللاعبون اتخطفوا في ماتش الذهاب".

وأضاف: "كان ممكن يكسبوا لولا ضربة الجزاء التي تم احتسابها عليه، وهدف بيزيرا الملغي، وإن شاء الله يجيب هدف في أول 20 دقيقة ويشيل الضغوطات من عليه، وبعدها يبدأ في العمل على الهدف الثاني".

واختتم الشيشيني: "طول ما المباراة بتطول بيكون فيه ضغوط عصبية على اللاعبين، وأتمنى من الجمهور ألا يضغط على اللاعبين ولا يستعجلهم، حظوظ الزمالك كبيرة وستكون أكبر خلال اللقاء لو سجل هدف أول".

