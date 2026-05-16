يترقب نادي الزمالك مكاسب مالية كبيرة حال التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة، مساء السبت، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لحصد اللقب القاري وإنعاش خزينة النادي ماليًا، في ظل الأزمات التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

المكاسب المادية للزمالك حال التتويج بالكونفدرالية

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن رفع القيمة المالية لجوائز بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، حيث يحصل البطل على مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف علي مليوني دولار.

ويعوّل الزمالك بشكل كبير على عوائد البطولة من أجل المساهمة في حل عدد من الملفات المالية العالقة، وفي مقدمتها أزمة إيقاف القيد، إلى جانب القضايا المتداولة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

مكاسب الزمالك حال خسارة نهائي الكونفدرالية

وضمن الزمالك الحصول على مليوني دولار باعتباره طرفًا في المباراة النهائية، حتى لو لم يحقق اللقب، إلا أن الفوز بالكونفيدرالية يمنحه 4 ملايين دولار كاملة ما يمثل دفعة قوية للنادي على المستويين الرياضي والإداري.

