الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

كاف يحدد موعد ومكان قرعة أمم أفريقيا 2027

كتب : رمضان حسن

02:02 م 16/05/2026

باتريس موتسيبي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، موعد ومكان قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها دول كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتقرر إجراء القرعة يوم الثلاثاء المقبل 19 مايو في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة حيث يستضيف اتحاد الكرة المصري مراسم هذه القرعة بمقره الجديد في مدينة السادس من أكتوبر.

وحدد الاتحاد الأفريقي، مواعيد أمم أفريقيا بشكل رسمي حيث تقام المباراة الافتتاحية يوم 19 يونيو 2027 فيما تقام المباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2027 .

ويشارك في أمم أفريقيا 2027 ، 48 منتخبًا وستقام الجولتان الأولي والثانية في الفترة من 21 سبتمبر المقبل وحتي 26 أكتوبر من نفس العام، فيما تجري فعاليات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 9-17 نوفمبر 2026 ، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة والسادسة في الفترة من 22-30 مارس 2027.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ48 علي 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 فرق ليتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة.

رئيس الوزراء يكشف حقيقة نزع ملكية محلات الإيجار القديم
تفاصيل إعلان ترامب مقتل قيادي بارز في داعش بعملية أمريكية نيجيرية
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن "قانون الفرنساوي" على "يانجو پلاي"
انفراجة جديدة لأصحاب العدادات الكودية.. توجيهات بشأن شهادات المطابقة المنتهية
نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لإستاد القاهرة وقائمة المحظورات على
