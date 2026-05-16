تحذير حكومي: رياح محملة بالأتربة تؤثر على الهواء 17 و18 مايو

كتب : محمد نصار

03:19 م 16/05/2026

الطقس

تابعت الدكتورة منال عوض مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة، والتي تغطي عددًا من أنحاء الجمهورية.

وتشير التوقعات، وفق بيان الوزارة، اليوم، إلى نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، خاصة شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وبعض مناطق القاهرة الكبرى، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 17 و18 مايو الجاري.

وأوضحت الوزيرة، استنادًا إلى تقارير منظومة الرصد التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة من المتوقع أن تؤثر سلبًا على جودة الهواء والرؤية الأفقية على فترات متقطعة، خاصة خلال فترات المساء والليل، مع تحسن تدريجي متوقع اعتبارًا من مساء يوم الاثنين 18 مايو.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية، ضرورة تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال فترات نشاط الرياح والأتربة، حفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا لأي آثار سلبية محتملة.

كما أشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى الشكاوى على مدار الساعة المتعلقة بمصادر تلوث الهواء، عبر الخط الأرضي رقم 0220532502.

