أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، قيام الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بزيارة إلى اليابان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات اليابانية، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية ودعم مشروعات التصنيع والتكنولوجيا الصحية.

هيئة الشراء الموحد: دعم توطين الصناعات الطبية في مصر

أوضحت الهيئة أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين الصناعات الطبية، وتعزيز الشراكات الصناعية التي تسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتلبية احتياجات القارة الإفريقية من المستلزمات والتكنولوجيا الطبية.

وشهدت الزيارة عقد عدة لقاءات مع شركات يابانية بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في السوق المصرية.

لقاءات مع شركات يابانية لتعزيز الشراكات الصناعية

استهل الدكتور هشام ستيت زيارته بعقد اجتماعات مع عدد من الشركات اليابانية، برعاية السفارة المصرية في طوكيو، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص المصري العامل في الصناعات الطبية.

وحضر اللقاءات ممثلون عن السفارة المصرية، إلى جانب الدكتور أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة “انترفارم” للصناعات الطبية، وكيل شركة JMS اليابانية.

توطين تصنيع أجهزة الأشعة الرقمية

شملت الاجتماعات لقاءً مع شركة "كونيكا مينولتا" اليابانية المتخصصة في إنتاج أجهزة الأشعة، حيث أبدت الشركة رغبتها في إقامة شراكة مع شركة مصرية متخصصة لتوطين تصنيع أجهزة الأشعة الرقمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد دعم الهيئة لهذه الشراكات، مع دعوة الشركة اليابانية للمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل.

بحث تطبيق النظام الياباني للتتبع الدوائي

كما عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع شركة "توببان" اليابانية المتخصصة في البرمجة والتتبع الدوائي، لبحث إمكانية تطبيق النظام الياباني في منظومة التتبع الدوائي التي تعمل هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية على تنفيذها.

ويهدف المشروع إلى ضمان وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري، عبر تطوير نظم التتبع والرقابة الدوائية.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور هشام ستيت مركز JMS للتدريب على أجهزة ومنظومة الغسيل الكلوي المتبعة في اليابان.

وشهدت الزيارة الاتفاق على دراسة تطوير منظومة مراكز الغسيل الكلوي المصرية، مع بحث إمكانية تطبيق النظام المركزي الياباني الذي يعتمد على تشغيل مركزي لعمليات فلترة المياه وتجهيز محاليل الغسيل الكلوي، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.