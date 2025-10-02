مباريات الأمس
موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

كتب : نهي خورشيد

07:07 م 02/10/2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً موعد مباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع بين بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام المواجهة يوم السبت 18 أكتوبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكلف الكاف الحكم السوداني محمود إسماعيل لإدارة المباراة، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله كمساعد أول، والكيني جيلبيرت شيرويه كمساعد ثانٍ، بينما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكماً رابعاً.

فيما يقود غرفة تقنية الفيديو، الغاني دانيل لاريا طاقم الـVAR، بمساعدة الجنوب أفريقي توم أبو نجيل والكيني ستيفين أونيانجو.

كما عين الاتحاد الأفريقي الغاني رانسفورد آبي مراقباً للمباراة، والكونغولي رينيه دانيل مراقباً للحكام، إلى جانب السوداني عصام شعبان منسقاً عاماً، والنيجيري أوكي أوبي منسقاً أمنياً، والتونسي المعتز بالله داشراوي مساعداً للمنسق العام.

بيراميدز ونهضة بركان الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السوبر الأفريقي دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية

