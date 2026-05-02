حسم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجدل الدائر حول ما تردد بشأن إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

حقيقة المقترح المتداول حول زيادة الأندية بالبطولة الأفريقية

وأكد الغندور نقلاً عن مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هذا الملف لم يطرح للنقاش من الأساس.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن ما تم تداوله في بعض التقارير الصحفية بشأن وجود مقترح لزيادة عدد الأندية، خاصة من بعض الدول وعلى رأسها مصر لا أساس له من الصحة في الوقت الحالي.

وأضاف أن بطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام في نسختها المقبلة بنفس النظام وعدد الأندية المعتاد، مشيراً إلى أن ممثلي مصر في البطولة سيكونان كما هو متبع من خلال أصحاب المركزين الأول والثاني في جدول الدوري المصري الممتاز.

