التقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة من المتعافين من تعاطي المواد المخدرة من أبناء منطقة حدائق أكتوبر المطورة، بديلة "نزلة السمان"”، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وعدد من قيادات صندوق مكافحة الإدمان.

عمرو عثمان: الدولة حريصة على إعادة دمج المتعافين بالمجتمع

أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان حرص الدولة على توفير خدمات العلاج والتأهيل والدعم النفسي للمتعافين، بما يسهم في إعادة دمجهم داخل المجتمع والحد من الانتكاسة.

كما أجرى حوارًا مع المتعافين واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة من خلال العيادة التابعة للصندوق بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي تشمل العلاج المجاني والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي.

المتعافون: خدمات الصندوق أعادت لنا الأمل

أعرب المتعافون عن سعادتهم بلقاء الدكتور عمرو عثمان، مؤكدين أن اهتمام الدولة وخدمات صندوق مكافحة الإدمان ساعدتهم على بدء حياة جديدة والعودة للمجتمع بصورة طبيعية.

وأشاروا إلى أن برامج التأهيل والعلاج المجاني كان لها دور كبير في دعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

صندوق مكافحة الإدمان: "تكريم المتعافين بعد اجتياز رحلة العلاج"

حرص الدكتور عمرو عثمان على تكريم عدد من المتعافين من أبناء منطقة حدائق أكتوبر والمناطق المجاورة، بعد اجتيازهم مراحل العلاج والتأهيل وفق المعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق.

وحثهم على الاستمرار في التعافي والابتعاد عن المخدرات، مؤكدًا أهمية دورهم في نقل تجاربهم الإيجابية للآخرين.

زيارات منزلية للتوعية بخطورة المخدرات

أوضح صندوق مكافحة الإدمان استمرار تنفيذ الزيارات المنزلية للأسر داخل المناطق المطورة “بديلة العشوائيات”، بهدف رفع الوعي بخطورة التعاطي والإدمان، وتعريف الأسر بطرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي.

كما يتم حث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني سواء من خلال العيادات التابعة للصندوق أو مراكز العزيمة والجهات الشريكة.

عمرو عثمان: المتطوعون خط الدفاع الأول ضد الإدمان

أشار مدير صندوق مكافحة الإدمان إلى أن برامج التوعية يتم تنفيذها من خلال المتطوعين لدى الصندوق، ضمن جهود الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وأهالينا وبشائر الخير.

وأكد أن الصندوق يعمل على تأهيل الشباب للمشاركة في حملات التوعية وتعزيز الثقافة الأسرية لمواجهة خطر المخدرات.

كما التقى الدكتور عمرو عثمان المتطوعين من أبناء منطقة حدائق أكتوبر، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ الأنشطة التوعوية.

ووجّه رسالة إلى المتطوعين قائلاً: “تطوعكم في التوعية بأضرار الإدمان ليس مجرد نشاط، بل درع واقٍ للمجتمع وحماية للشباب من الوقوع في براثن المخدرات، وشعاع أمل لمن يحاولون استعادة حياتهم من جديد”.