قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، إن التوسع المتزايد في لجوء الأفراد إلى شركات التمويل غير المصرفي قد يحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وأوضح عز العرب خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن قلقه الوحيد هو من ظاهرة "الشادو بانكنج" التي تشهد تفاوتاً في الرقابة.

وشدد على أن الشرارة الصغيرة في قطاع التمويل غير المصرفي قد تهز الاقتصاد بأكمله، مشبهًا الوضع بما حدث في أزمة الساب برايم بالولايات المتحدة، حيث أدى انهيار بعض المؤسسات الصغيرة إلى أزمة عالمية.

وأشار إلى أن هناك حالات حقيقية لمواطنين حصلوا على قروض بدون ضمانات أو استعلام بنكي، مشيرًا إلى أن سائق من بورسعيد حصل على قرض بقيمة 400 ألف جنيه دون تطبيق نظام "آي سكور" لتقييم قدرتهم الائتمانية.

ولفت إلى أن "مناديب الشركات بياخدوا عمولة على بيع القروض، وفي حالة سواق من بورسعيد قعدوا يجروا وراه في التحصيل لغاية ما باع عفشه وعربيته اللي اشتراها بعد 25 سنة".

وأكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، أن البنوك تلتزم بقواعد مثل نسب الاحتياطي وكفاءة رأس المال، وهي إجراءات غير مطبقة على شركات التمويل أو الصناديق.

