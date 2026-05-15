قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران أصبحت غير مهتمة بالتفاوض مع واشنطن إلا إذا كانت الولايات المتحدة جادة.

وأكد عراقجي خلال مؤتمرا صحفيا في السفارة الإيرانية في نيودلهي، أن بمقدور جميع السفن المرور من مضيق هرمز باستثناء السفن التي تخوض حربا مع إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه ينبغي للسفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز التنسيق فقط مع البحرية الإيرانية.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، الوضع حول المضيق بأنه "معقد للغاية".

ورد عراقجي على سؤال حول ما إذا كانت طهران تقبل ⁠وساطة الصين، قائلا: "إن إيران تقدر جهود أي دولة قادرة على المساعدة".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لديها علاقات ممتازة مع بكين، مضيفا: "نحن شركاء استراتيجيون، ونعلم أن النوايا الصينية حسنة لذا، فإن أي جهد يُبذل لدعم ⁠الجهود الدبلوماسية سيكون موضع ترحيب".