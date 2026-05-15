إعلان

عراقجي: طهران ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة

كتب : وكالات

05:51 م 15/05/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران أصبحت غير مهتمة بالتفاوض مع واشنطن إلا إذا كانت الولايات المتحدة جادة.
وأكد عراقجي خلال مؤتمرا صحفيا في السفارة الإيرانية في نيودلهي، أن بمقدور جميع السفن المرور من مضيق هرمز باستثناء السفن التي تخوض حربا مع إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه ينبغي للسفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز التنسيق فقط مع البحرية الإيرانية.
ووصف وزير الخارجية الإيراني، الوضع حول المضيق بأنه "معقد للغاية".

ورد عراقجي على سؤال حول ما إذا كانت طهران تقبل ⁠وساطة الصين، قائلا: "إن إيران تقدر جهود أي دولة قادرة على المساعدة".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لديها علاقات ممتازة مع بكين، مضيفا: "نحن شركاء استراتيجيون، ونعلم أن النوايا الصينية حسنة لذا، فإن أي جهد يُبذل لدعم ⁠الجهود الدبلوماسية سيكون موضع ترحيب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران وأمريكا البحرية الإيرانية مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
إمام عاشور يصدم الأهلي.. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

إمام عاشور يصدم الأهلي.. مصراوي يكشف التفاصيل
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان