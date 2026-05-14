المصريون يستخدمون "إيربودز" بقيمة 42 مليون دولار في 2026

استخدم المصريون "إيربودز" بنحو 40 مليون دولار خلال 2025، مع توقعات بارتفاع حجم الاستهلاك لـ42.3 مليون دولار في 2026، حسبما كشف تقرير شركة فينسا إنتليجنس لأبحاث السوق.

كما توقع التقرير التحليلي الذي اطلع عليه "مصراوي" أن المصريين في طريقهم لاستخدام سماعات بلوتوث لاسلكية (TWS) بنحو 50 مليون دولار بحلول 2032.







وأوضح التقرير أن سماعات الإيربودز اللاسلكية المنفصلة كليًا تستحوذ وحدها على نحو 95% من إجمالي السوق المصرية.

وأشارت "فينسا إنتليجنس" إلى أن قنوات البيع التقليدية ما تزال صاحبة اليد العليا في السوق، إذ تستحوذ المتاجر على نحو 75% من المبيعات، في ظل رغبة المستهلكين في تجربة جودة الصوت والتأكد من راحة الاستخدام قبل الشراء، خاصة مع حساسية المستهلك المصري للأسعار.







وربط التقرير بين نمو السوق وتوسع استخدام الإنترنت المحمول بمصر، موضحًا أن عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغ نحو 90.64 مليون مشترك في يوليو الماضي، فيما وصل عدد مشتركي الإنترنت الثابت إلى 12.18 مليون مشترك.







كما لفت التقرير إلى أن انتشار المحافظ الإلكترونية ساهم في دعم بيئة الاستخدام الرقمي، إذ سجلت المحافظ الإلكترونية المحمولة نحو 46.3 مليون محفظة نشطة خلال الربع الثاني من 2025، مع تنفيذ معاملات مالية بقيمة 943 مليار جنيه عبر نحو 718 مليون عملية.

وتوقع التقرير إسهام السياحة في دعم الطلب على الأجهزة الصوتية المحمولة، لا سيما مع استقبال مصر نحو 19 مليون سائح خلال 2025، بزيادة سنوية بلغت 21% مقارنة بـ2024.







وتستحوذ شركات "سامسونج" و"آبل" و"شاومي" و"هواوي" و"سوني" على 30% من السوق المصرية، بجانب علامات أخرى تنافس في الفئات الاقتصادية والمتوسطة، مع وجود أكثر من 10 شركات عاملة بالمجال.

