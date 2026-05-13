خطف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الأنظار خلال مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة، بعدما ظهر داخل صندوق زجاجي مضاد للرصاص أثناء مشاركته في الاحتفال الرسمي الذي أُقيم الثلاثاء في العاصمة كمبالا، وسط ترتيبات أمنية وُصفت بأنها من بين الأكثر تشدداً في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ظهور استثنائي خلال العرض العسكري

وأظهرت مقاطع مصوّرة من وسائل الإعلام الأوغندية الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، وهو يقف داخل الهيكل الزجاجي خلال تفقده العرض العسكري ومتابعته فقرات الاحتفال التي أُقيمت في ساحة كولولو، حيث أُعلن رسمياً تنصيبه رئيساً للبلاد لولاية سابعة متتالية في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

انتشار أمني مكثف في العاصمة

وجاءت مراسم التنصيب وسط انتشار أمني كثيف في شوارع كمبالا، بعدما دفعت السلطات الأوغندية بتعزيزات من الجيش والشرطة، إلى جانب تشديد إجراءات الحماية حول مواقع الاحتفال وتأمين الوفود الأجنبية المشاركة في المناسبة الرسمية، في ظل مخاوف أمنية دفعت إلى اتخاذ تدابير استثنائية.

وأدى موسيفيني اليمين الدستورية لولاية جديدة تمتد حتى عام 2031، بعدما فاز في الانتخابات التي جرت خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 72% من الأصوات، في انتخابات شهدت أعمال عنف واتهامات من المعارضة بوقوع تجاوزات وتزوير خلال عملية التصويت.

موسيفيني يواصل الحكم منذ 1986

ويحكم موسيفيني أوغندا منذ عام 1986، ليُعد من أطول القادة بقاءً في السلطة داخل القارة الأفريقية، بينما أعادت مراسم التنصيب الأخيرة إلى الأذهان واقعة مشابهة ظهر خلالها داخل هيكل زجاجي مضاد للرصاص أثناء تفقده حرس الشرف خلال احتفالات يوم التحرير بمدينة جينجا في يناير 2024.