أعلن مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أن التكلفة الجديدة حرب إيران تبلغ 29 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز التقدير الذي قُدم للكونجرس قبل أسبوعين والبالغ 25 مليار دولار.

وأوضح المسؤول أن هذه الزيادة تشمل إصلاح واستبدال المعدات المحدثة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية المباشرة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرقم السابق البالغ 25 مليار دولار كان تقديرا منخفضا، حيث لم يتضمن تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة المواجهات.

تفاصيل ميزانية حرب إيران في تقديرات البنتاجون

تتوقع ليندا بيلمز، خبيرة السياسة العامة في كلية هارفارد كينيدي، أن التكلفة النهائية التي سيتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون جراء حرب إيران لن تقل عن تريليون دولار.

وقسمت بيلمز في تحليل نشرته عبر الإنترنت في أبريل هذه الأعباء إلى تكاليف قصيرة الأمد وأخرى متوسطة إلى طويلة الأمد.

تتمثل التكاليف قصيرة الأجل في الذخائر مثل الصواريخ والقنابل والطائرات الاعتراضية، وصيانة مجموعتين أو 3 مجموعات من حاملات الطائرات الضاربة، بجانب رواتب القتال وصيانة الأفراد، فضلا عن الأصول التي فُقدت أو دُمرت مثل الطائرات المقاتلة والمسيرات.

تحديات التسليح في صراع إيران وأمريكا

وأشارت خبيرة السياسة العامة إلى أن تكاليف الاستبدال تتجاوز غالبا القيمة التاريخية للمخزون؛ حيث يُقدر صاروخ توماهوك في المخزون بمليوني دولار، لكن استبداله اليوم يتطلب ميزانية تصل إلى 3.5 مليون دولار.

أما التكاليف المتوسطة إلى طويلة الأجل، فتشمل إصلاح المرافق العسكرية على مدار السنوات الـ4 أو الـ5 المقبلة، وإعادة تزويد المخازن بأنظمة أسلحة ذات تقنية أعلى، وتوفير الرعاية اللازمة للمحاربين القدامى من بين 55000 جندي أمريكي في المنطقة معرضين للمخاطر.

التأثيرات الاقتصادية العالمية وتصاعد الأسعار

يمتد تأثير حرب إيران إلى الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث تشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن أسعار النفط ستستقر على الأرجح فوق 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع المقبلة.

وحذر محللون من أن متوسط سعر البنزين في محطات الوقود قد يصل في نهاية المطاف إلى 5 دولارات للجالون نتيجة استمرار صراع إيران وأمريكا.