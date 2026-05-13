تسيطر حالة من الحزن على مدينة الإسماعيلية، بعدما تأكد هبوط فريق الإسماعيلي "الدراويش" لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 1957-1958، عقب الهزيمة أمام وادي دجلة أمس في مرحلة الهبوط بالدوري المصري.

وتلقى النادي الإسماعيلي الهزيمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ10 بمرحلة الهبوط بالدوري المصري "دوري نايل".

وأغلب عشاق كرة القدم المصرية وليس في مدينة الإسماعيلية فقط، لم يتوقعوا يوما مشاهدة بطولة الدوري المصري دون وجود أحد أبرز الأندية في تاريخ المسابقة وهو النادي الإسماعيلي "درويش الكرة المصرية".

دعم علاء مبارك للنادي الإسماعيلي

ودائما ما كان النادي الإسماعيلي النادي المفضل لعدد كبير من المشاهير في مصر وليس فقط نجوم كرة القدم، على رأسهم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، فنجل الرئيس الراحل، كان يحرص على حضور بعض مباريات الدراويش من المدرجات لدعم الفريق.

ودعم مبارك للدراويش لم يتوقف عند متابعة المباريات فقط، بل أنه وبناء على تصريح سابق للواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، أنه تدخل في عام 2003 لإنهاء أزمة نشبت بين منتخب مصر للشباب بقيادة حسن شحاتة آنذاك والنادي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي يرغب في الاستفادة من خدمات ثنائي الفريق الشاب في ذلك الوقت، أحمد فتحي وحسني عبد ربه، خلال تواجدهم في معسكر منتخب الشباب، من أجل المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام إنيمبا، وفي ذلك الوقت رفض شحاتة التخلي عن ثنائي المنتخب، خاصة في ظل اقتراب انطلاق في مونديال الشباب في ذلك الوقت.

وطبقاً لما روى حرب الدهشوري، فإن أحمد فتحي وحسني عبد ربه، تم السماح لهم بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة مع الإسماعيلي في ذلك الوقت، بعد تدخل علاء مبارك.

هبوط النادي الإسماعيلي

وتعد هذه المرة الثانية، التي يهبط فيها الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية، حيث كانت المرة الأولى التي يهبط فيها الدراويش موسم 1957-1950.

