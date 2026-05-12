الإسماعيلي ليس الأول.. أندية جماهيرية تذوقت مرارة الهبوط من قبل

تصدر النادي الإسماعيلي حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية بعد تأكد هبوطه رسميًا للقسم الثاني، عقب خسارته من وادي دجلة في الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط.

وخسر الإسماعيلي بنتيجة 2-1 أمام وادي دجلة، ليفقد آماله في البقاء بالدوري الممتاز، ويهبط بشكل رسمي للقسم الثاني.

وكتب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " تفعيل بند إنشاء شركات استثمار بين الأندية الجماهيرية و شركات الاستثمار في مجال كرة القدم لإنقاذ جماهيرية البطولة فكرة جيدة و لكنها تحتاج لوقت طويل حتى تتم بطريقة احترافية".

وتابع: "أتمنى أن توضع لها خطة طموحة ليتم تنفيذها على أرض الواقع من الموسم بعد القادم على أن يتم إلغاء الهبوط هذا العام مع تكرار نفس نظام مسابقة الموسم الحالي على أن يتم هبوط ٦ فرق و صعود ٤ فرق من الموسم القادم و لمدة ثلاث مواسم متتالية ليعود الدوري المصري من ١٨ فريق في موسم ٢٠٣٠/٢٠٣١".

