بعد هبوط الإسماعيلي.. ماجد سامي يقدم مقترحًا جديدًا لنظام الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

11:55 م 12/05/2026
تصدر النادي الإسماعيلي حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية بعد تأكد هبوطه رسميًا للقسم الثاني، عقب خسارته من وادي دجلة في الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط.

وخسر الإسماعيلي بنتيجة 2-1 أمام وادي دجلة، ليفقد آماله في البقاء بالدوري الممتاز، ويهبط بشكل رسمي للقسم الثاني.

وكتب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " تفعيل بند إنشاء شركات استثمار بين الأندية الجماهيرية و شركات الاستثمار في مجال كرة القدم لإنقاذ جماهيرية البطولة فكرة جيدة و لكنها تحتاج لوقت طويل حتى تتم بطريقة احترافية".

وتابع: "أتمنى أن توضع لها خطة طموحة ليتم تنفيذها على أرض الواقع من الموسم بعد القادم على أن يتم إلغاء الهبوط هذا العام مع تكرار نفس نظام مسابقة الموسم الحالي على أن يتم هبوط ٦ فرق و صعود ٤ فرق من الموسم القادم و لمدة ثلاث مواسم متتالية ليعود الدوري المصري من ١٨ فريق في موسم ٢٠٣٠/٢٠٣١".

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
من الغربة المبكرة إلى منصة النجاح...شاب مصري يحصد 3 شهادات هندسة بأمريكا
الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
