مصراوي يكشف تفاصيل اتفاق أبو ريدة والأهلي قبل انتقالات الصيف.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

06:45 م 11/05/2026 تعديل في 07:37 م
    الخطيب يستقبل الطفل سليم (3)
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (4) (1)
    الخطيب وحسن شحاتة 1
    الخطيب وحسن شحاتة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (3) (1)
    الخطيب

بدأ النادي الأهلى من الآن، الترتيب لمستقبل فريق الكرة الأول استعدادًا للموسم الجديد حيث يستهدف مسئولي النادي بناء فريق قوي يكون قادرًا علي استعادة الألقاب المحلية والقارية.

وكشف مصدر مقرّب من عصام سراج المدير التجاري في اتحاد الكرة لـ"مصراوي"، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وافق بشكل رسمي علي عودة سراج إلي الأهلي من جديد في منصب مدير إدارة التعاقدات.

وقال المصدر: جري اتصال في الأيام الماضية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني أبو ريده وخلاله طلب فيه بيبو أن يعيد الأهلي عصام سراج لمنصب إدارة التعاقدات فلم يمانع رئيس الجبلاية ورحب علي الفور

وأوضح : عصام سراج يمارس مهام عمله حاليًا في اتحاد الكرة وسيغادر منصب المدير التجاري في نهاية الشهر الجاري من أجل العودة إلي الأهلي وبدء مهمته مع إدارة التعاقدات في القلعة الحمراء.

رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل

محمد يوسف يرفض منصب جديد في الأهلي.. تفاصيل

الاهلي الدوري المصري الخطيب

