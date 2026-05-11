يخوض المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، آخر مبارياته مع الفريق الأحمر ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن ديانج اتفق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة وبعلم سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة علي السفر يوم 22 مايو إلي إسبانيا من أجل إتمام إجراءات انتقاله حرًا إلي نادي فالنسيا الإسباني.

ديانج يرفض الاستمرار مع الأهلي

رفض ديانج تجديد تعاقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم وفضّل خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، وذلك بسبب خلافات مع القلعة الحمراء بخصوص الراتب السنوي إذ عرض الأهلي حصوله علي مليون و200 ألف دولار فيما تمسك اللاعب بالحصول علي مليوني دولار في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض.

