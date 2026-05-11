موعد رحيل ديانج عن الأهلي..مصراوي يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

06:31 م 11/05/2026
يخوض المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، آخر مبارياته مع الفريق الأحمر ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن ديانج اتفق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة وبعلم سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة علي السفر يوم 22 مايو إلي إسبانيا من أجل إتمام إجراءات انتقاله حرًا إلي نادي فالنسيا الإسباني.

ديانج يرفض الاستمرار مع الأهلي

رفض ديانج تجديد تعاقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم وفضّل خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، وذلك بسبب خلافات مع القلعة الحمراء بخصوص الراتب السنوي إذ عرض الأهلي حصوله علي مليون و200 ألف دولار فيما تمسك اللاعب بالحصول علي مليوني دولار في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض.

"أنا محبط جداً".. ترامب يجدد انتقاده للأكراد بعد مزاعم تسليمهم أسلحة

بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
هل يؤثر جدل "تباعاً تباعاً" سلبياً على شيرين عبدالوهاب؟.. طارق الشناوي يجيب
"وشي اتشوّه".. فتاة بورسعيد تكشف تفاصيل اعتداء خطيبها السابق عليها (صور)

