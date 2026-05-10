ماذا قال معتمد جمال عن إلغاء هدف الزمالك وطرد بنتايج ومباراة العودة؟

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم دحان بيدا ضد الزمالك، في مباراة الأمس بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى، العديد من الأحداث الدرامية، بعدما أحرز نادي الزمالك هدف في الدقائق الأخير من المباراة، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقوم بإلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري.

هل تعرض الزمالك لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة؟

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "دحان بيدا كان عادلا لأقصى درجة في المباراة، وأدار اللقاء بشكل جيد، الدليل على ذلك عدم احتسابه الكرة الأولى التي طالب لاعبي اتحاد العاصمة باحتسابها ركلة جزاء".

وأضاف: "قرار بيدا وحكم تقنية الفيديو، في عدم احتساب تدخل محمود الونش مع لاعب اتحاد العاصمة ركلة جزاء، كان صحيحا خاصة وأن الالتحام لا يرتقي لركلة جزاء".

وتابع: "وفي اللعبة الثانية التي تم احتسابها ركلة جزاء، كان قراره صحيحا أيضًا، فهناك خطأ على حساب عبد المجيد مدافع الزمالك مع مهاجم اتحاد العاصمة، أتعجب من تدخل حسام عبد المجيد بهذه الطريقة مع مهاجم اتحاد العاصمة".

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وانتهت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، لصالح الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

