ماذا قال معتمد جمال عن إلغاء هدف الزمالك وطرد بنتايج ومباراة العودة؟

تلقى المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بطاقة حمراء في مباراة الفريق أمس أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشهر الحكم دحان بيدا، البطاقة الحمراء لبنتيك في الدقيقة 6+90، من عمر المباراة، بعد اعتراضه على قرار الحكم بسبب احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة وإلغاء هدف للأبيض.

سبب طرد محمود بنتايك أمام اتحاد العاصمة

وشهدت مباراة الفارس الأبيض أمام اتحاد العاصمة، العديد من الأحداث والدقائق المثيرة، حيث نجح خوان بيزيرا لاعب الأبيض في تسجيل الهدف الأول للزمالك، قبل أن يقرر الحكم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، وإيجاب خطأ لصالح الفريق الجزائري من البداية.

ولم يكتف الحكم بإلغاء الهدف فقط بل عاد للعبة من البداية، احتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري، وسط اعتراضات قوية من كافة لاعبي الزمالك.

وبطرد بنتايك أمام اتحاد العاصمة أمس السبت، يكون تأكد غيابه في مباراة العودة يوم 16 مايو الجاري بالقاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتلقى الفارس الأبيض الهزيمة أمس أمام نظيره اتحاد العاصمة، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن مباراة العودة بين الفريقين، ستقام يوم 16 مايو، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية.

