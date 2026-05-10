أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن تأهل الفريق إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل يعد إنجازاً كبيراً للجهاز الفني المصري بالكامل بقيادة علي ماهر.

أول تعليق للجهاز الفني لـ سيراميكا كليوباترا بعد التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية

وأوضح عبد الكريم أن لاعبي سيراميكا أصبحوا مطالبين بتحمل مسؤولية أكبر خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق هذا الموسم.

وأشار إلى أن المدير الفني علي ماهر والجهاز المعاون نجحوا في غرس عقلية الفوز وروح الانتصارات داخل صفوف اللاعبين.

وأضاف أن سيراميكا ساهم أيضاً في تطوير عدد من اللاعبين الذين تمكنوا من التواجد ضمن صفوف منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وشدد المدرب العام لسيراميكا على أن الفريق لا يلتفت لأي أحاديث أو تكهنات متداولة بشأن مواجهة الزمالك المقبلة، مؤكداً أن المباراة ستخاض بشكل طبيعي مع أمنياته بتحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم تصريحاته بتوجيه الدعم للزمالك قبل مواجهة العودة أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنياً للفريق الأبيض التوفيق في اللقاء المرتقب.

موعد مباراة سيراميكا المقبلة

ويواجه سيراميكا الزمالك في مباراة بالدوري المصري يوم 20 مايو المقبل.

