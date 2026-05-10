"بعد التتويج بالكأس".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة عقب الفوز على زد

أول تعليق من سيراميكا كليوباترا بعد التأهل إلى الكونفدرالية رسميًا

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

بيراميدز يتوج ببطولة كأس مصر على حساب زد

وجاء ذلك عقب حسم بيراميدز لقب كأس مصر، ليتأكد تواجد سيراميكا في المركز المؤهل للمسابقة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في الدوري أمام الزمالك.

وكان السماوي توج بلقب كأس مصر للموسم الثاني على التوالي والثاني في تاريخه، عقب فوزه على فريق زد إف سي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم 20 مايو الجاري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك ضمن الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

