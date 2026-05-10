الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

سيراميكا كليوباترا يضمن المشاركة الإفريقية بعد فوز بيراميدز بكأس مصر

كتب : نهي خورشيد

11:10 م 10/05/2026
ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

بيراميدز يتوج ببطولة كأس مصر على حساب زد

وجاء ذلك عقب حسم بيراميدز لقب كأس مصر، ليتأكد تواجد سيراميكا في المركز المؤهل للمسابقة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في الدوري أمام الزمالك.

وكان السماوي توج بلقب كأس مصر للموسم الثاني على التوالي والثاني في تاريخه، عقب فوزه على فريق زد إف سي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم 20 مايو الجاري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك ضمن الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
