كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي ما يفكر فيه سيد عبد الحفيظ بخصوص الموسم الجديد ومستقبل المعارين.

قرار الأهلي بخصوص 3 معارين استعداد لـ الدوري المصري2026-2027

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن عبد الحفيظ وفقا أبلغ الثلاثي أحمد خالد كباكا المعار لنادي زد ومحمد عبد الله المعار لفريق سيراميكا كليوباترا وكريم الدبيس الذي يقضي هو الآخر فترة إعارة في صفوف سيراميكا كليوباترا برغبة النادي في عودتهم مع بداية الموسم لبدء فترة الإعداد مع الفريق

وأكد المصدر أن الثلاثي سيحصل على ضمانات من عبد الحفيظ بأن يكون لهم دورا مع الفريق فيما بخص المشاركة في المباريات وذلك بالتنسيق مع المدرب الأجنبي الجديد الذي سيخلف ييس توروب.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في الدروي المصري

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة النادي المصري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وذلك يوم 20 مايو2026.

