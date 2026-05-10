الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

استعدادًا للموسم الجديد.. مصراوي يكشف قرار الأهلي بخصوص 3 لاعبين معارين

كتب : رمضان حسن

10:27 م 10/05/2026 تعديل في 10:56 م
    احمد سيد زيزو
    أحمد خالد كباكا
    أحمد خالد كباكا
    أحمد خالد كباكا
    كباكا يحتفل بهدفه في مرمى تونس (1)
    كباكا يحتفل بهدفه في مرمى تونس (2)
    أحمد خالد كباكا
    أحمد خالد كباكا
    أحمد خالد كباكا
    كريم الدبيس 2
    كريم الدبيس 1
    كريم الدبيس
    كريم الدبيس
    كريم الدبيس
    احتفال الشحات مع كريم الدبيس
    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
    كريم الدبيس

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي ما يفكر فيه سيد عبد الحفيظ بخصوص الموسم الجديد ومستقبل المعارين.

قرار الأهلي بخصوص 3 معارين استعداد لـ الدوري المصري2026-2027

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن عبد الحفيظ وفقا أبلغ الثلاثي أحمد خالد كباكا المعار لنادي زد ومحمد عبد الله المعار لفريق سيراميكا كليوباترا وكريم الدبيس الذي يقضي هو الآخر فترة إعارة في صفوف سيراميكا كليوباترا برغبة النادي في عودتهم مع بداية الموسم لبدء فترة الإعداد مع الفريق

وأكد المصدر أن الثلاثي سيحصل على ضمانات من عبد الحفيظ بأن يكون لهم دورا مع الفريق فيما بخص المشاركة في المباريات وذلك بالتنسيق مع المدرب الأجنبي الجديد الذي سيخلف ييس توروب.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في الدروي المصري

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة النادي المصري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وذلك يوم 20 مايو2026.

سيراميكا كليوباترا ييس توروب الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري مباراة الأهلي المقبلة

