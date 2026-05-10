"وكيله مرحب".. إعلامي يكشف موقف الأهلي من ضم فيستون ماييلي

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-72، والتي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة دوري أليانز لكرة السلة للرجال موسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السلة2025-2026

وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء، بعدما أنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 21-12، قبل أن يواصل تفوقه وينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 36-32.

واستمر تقدم الأهلي خلال أحداث المباراة وحسم الربع الثالث بنتيجة 56-50، قبل أن يحافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية لينهي المواجهة بفارق 7 نقاط.

وبهذا الانتصار، تقدم الأهلي بنتيجة 2-0 في سلسلة النهائي، بعدما فاز في المباراة الأولى بنتيجة 68-66.

نظام نهائي دوري أليانز للسلة

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام Best of 5، إذ يتوج باللقب الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الأربعاء 13 مايو في تمام الثامنة مساءً، بينما تلعب المباراة الرابعة حال اللجوء إليها يوم الجمعة 15 مايو في التوقيت نفسه.

وفي حال امتداد السلسلة إلى مباراة فاصلة خامسة، ستقام على صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد 17 مايو في الخامسة مساءً.

مشوار سلة الأهلي والاتحاد

وكان الأهلي بلغ الدور النهائي عقب فوزه على المصرية للاتصالات في نصف النهائي، فيما تأهل الاتحاد السكندري بعد تخطيه الزمالك.

