أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، كان يعتقد أن عامر يقوم ببعض أعمال السحر للفوز بالمباريات.

وحل عامر ضيفا على الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة".

وقال عامر في تصريحات، خلال ظهوره ضيفا في بودكاست "أسئلة حرجة"، مع الإعلامي مجدي الجلاد: "مرتضى منصور كان يظن بأنني أقوم ببعض أعمال السحر في المباريات، في لقاء نهائي الكأس بين الزمالك وسموحة، وقف في المقصورة الرئيسية وظل يردد حرام عليك هو في كده موجها كلامه لي".

وأضاف: "لا يوجد في كرة القدم ما يسمى بالسحر والأعمال، لكنني أوهمت مرتضى منصور بهذا الأمر، في إحدى المرات كان يجلس في منزلي لشراء أحد اللاعبين من نادي سموحة لصالح الفارس الأبيض".

وتابع: "مرتضى منصور كان مقتنعا تماما بأنني أقوم بعمل سحر في المباريات، وتحدث عن هذا الأمر في أكثر من لقاء تليفزيوني".

واختتم عامر تصريحاته: "هناك بعض المدربين يستعينون بشيوخ في المباريات ولكن في النهاية ليس لها أي تأثير".

أقرأ أيضًا:

أحمد غانم سلطان يتوقع نتيجة مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

نجم الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة



