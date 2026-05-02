تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على طفل بتهمة سرقة مبلغ مالي من صيدلية بأسلوب المغافلة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم استعادة المبلغ المسروق بمحافظة سوهاج.

تحديد وضبط الطفل

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بسرقة مبلغ مالي بأسلوب "المغافلة" من داخل صيدلية بمحافظة سوهاج. بالفحص، أمكن تحديد وضبط الطفل الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه يبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

اعتراف واستعادة المبلغ

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

