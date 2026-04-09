الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

"قرار سليم".. أول تعليق من لجنة الحكام على الحالة الجدلية بمباراة الأهلي وسيراميكا

كتب : محمد عبد السلام

12:29 ص 09/04/2026 تعديل في 12:46 ص

لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (12)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، تحليلًا للحالة التحكيمية التي أثارت الجدل خلال مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، والتي جرت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لهدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري.

تعليق لجنة الحكام على قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أوضحت اللجنة، عبر تحليل نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع التواصل فيسبوك، أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي كان سليمًا، مؤكدة أن الحكم تمركز بشكل صحيح وامتلك زاوية رؤية واضحة للحالة داخل منطقة الجزاء.

كما دعمت تقنية الفيديو القرار، بعدما خضعت اللقطة لمراجعة دقيقة من خلال عدة زوايا وإعادات مختلفة، أظهرت أن يد مدافع سيراميكا كانت في وضع طبيعي، ولم تشكل زيادة غير قانونية في حجم الجسم.

وأشار التحليل إلى أن اللاعب حاول تفادي الكرة، التي اتجهت نحو ذراعه، وهو ما يتماشى مع تفسير قوانين اللعبة الصادرة عن "فيفا"، والتي تؤكد أن مثل هذه الحالات لا تعد لمسة يد تستوجب احتساب مخالفة.

وبناءً على ذلك، أكدت لجنة الحكام صحة القرار التحكيمي، مشددة على أن الحالة لا تستحق احتساب ركلة جزاء.

لجنة الحكام الاهلي سيراميكا كليوباترا

